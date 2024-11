Ilgiorno.it - Salvarono cittadini dall’infarto, riconoscimento agli agenti

Glidella polizia locale di Voghera Antonio Tonelli, Giovanni Mosa, Giulia Coppi e Francesco Tasinato sono stati insigniti di targhe celebrative dal Comune e dall’associazione Pavia nel Cuore per avere, in due occasioni distinte, salvato duein arresto cardiaco grazie all’uso del defibrillatore. Tonelli e Mosa sono intervenuti l’11 marzo in via XX settembre, mentre Coppi e Tasinato il 5 ottobre in piazza San Bovo. A margine della premiazione, l’associazione Pavia nel Cuore ha consegnato all’amministrazione comunale un nuovo defibrillatore per la città: "Il progetto con la polizia locale è nato nel 2021, abbiamo tenuto corsi di Blsd (manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco, ndr) per insegnarecome comportarsi", commentano Amedeo Cutuli e Gian Agostino Montagna, segretario e responsabile della sede locale dell’associazione.