Agrigentonotizie.it - "Rubano la corrente per 5 anni ma manca la querela": prosciolta coppia

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non luogo a procedere pernza della: i giudici della Corte di appello di Palermo cancellano, così, una condanna a 6 mesi di reclusione, inflitta in primo grado dal tribunale di Agrigento nei confronti di unadi quarantenni accusata di avere rubato per cinquel'energia.