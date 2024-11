Quicomo.it - Riapre lo stadio del ghiaccio di Casate: prezzi e orari della nuova stagione

Leggi su Quicomo.it

Lodeldi, gestito da CSU, è pronto ad accogliere il pubblico per la2024-2025. La prima giornata di apertura è fissata per domenica 24 novembre, cono dalle 15 alle 18. Si tratta del primo appuntamento per gli amanti del pattinaggio su, che potranno.