Brindisireport.it - Ragno: "Mi aspetto di più, è necessario migliorare in fase realizzativa"

Impegno in trasferta per il Brindisi, che domenica 24 novembre dovrà affrontare il derby pugliese contro l'Ugento, una gara fondamentale per cercare di accorciare la penalizzazione in classifica (attualmente a cinque punti). Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 14:30. La posta in.