Prima dell' Australia Musetti sorprende tutti | con quale racchetta si allena raffica di pallate | Video

Unadi legno per prepararsi alle semifinali di Coppa Davis. Lorenzoha sorpreso. Dopo il debutto choc contro Cerundolo ai quarti di finale,non dovrebbe scendere in campo. Al suo posto ha giocato Matteo Berrettini, forte del successo in doppio a fianco di Sinner. Ma il ct Volandri vuole tenerlo sul pezzo. Il motivo? La Davis è imprevedibile e non si sa mai cosa potrebbe accadere. Se, per esempio, Berrettini dovesse essere troppo stanco per il doppio, toccherebbe proprio a lui affiancare il numero uno al mondo. Ladi legno usata danel corsomento gli è stata regalata da un collezionista di Cuneo. L'azzurro, invece, di metterla in nella vista in una teca di vetro, ha pensato bene di sfoggiarla a Malaga.ha mostrato le sue doti con dei servizi molto efficaci, anche con unadecisamente datata e più difficile da controllare.