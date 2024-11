Anteprima24.it - Premiato agente della polizia locale di Sala Consilina, salvó 3 giovani

Tempo di lettura: < 1 minutoCroce e Nastrino per Meriti Speciali a undidel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, che salvò la vita a trevittime di un grave incidente stradale nell’agosto del 2022.SalvatoreLuna Maggio, oggi comandantedi, appena terminato il proprio turno di lavoro, stava rincasando da Teggiano in auto quando intravide un assembramento di persone intorno alle 2.30 del mattino sulla strada provinciale 52 in località Ponte Termini. C’era un’auto capovolta in un canale adiacente la carreggiata con l’acqua ed il fango che stavano invadendo il veicolo. Senza esitare, scese nel canale e, con l’aiuto di un altro automobilista, estrasse con molta fatica dall’auto i tre, poco più che ventenni, quasi privi di sensi, salvandogli la vita.