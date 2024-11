Viterbotoday.it - Pranzo sociale per i facchini, che cercano l'unità dopo le divisioni

In più di duecento, oggi, hanno partecipato aldeidi santa Rosa. L’evento, che si svolge tradizionalmente prima del Natale per festeggiare l’avvenuto trasporto e salutare l’anno nel migliore dei modi, per questa edizione si è svolto al ristorante Poggio della Guardia.