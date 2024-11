Lidentita.it - Pino Daniele, la sua voce torna nell’inedito ‘Again’

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Una ballata intima e autentica. Con lainconfondibile diche ripete "On the road, again". Uscirà venerdì 29 novembre in radio e in digitale 'Again' (Warner Music Italy), brano inedito del cantautore napoletano che intreccia il calore della suacon il suono unico della sua chitarra. L'inedito è stato ., la suaL'Identità.