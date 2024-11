Fanpage.it - Perché il nuovo Codice della strada rende la vita impossibile ai malati che usano cannabis terapeutica

Le persone malate chea scopo terapeutico, con il, non avranno modo di guidare legalmente. Le nuove norme sulla guida sotto stupefacenti non prevedono eccezioni per chi risulta positivo ai testsottoposto a una terapia specifica. Lo ha denunciato a Fanpage.it Santa Satta, presidente del Comitato pazientimedica.