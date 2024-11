Primacampania.it - Per Capodanno ecco la “bomba Sinner”, maxi sequestro di botti illegali a Napoli

– Dopo laMaradona, lascudetto, la Kvara e la georgiana,lache, come le altre, è capace di staccare di netto una mano quando esplode. Scovarla, tra i 486 ordignidi vario tipo sequestrati dai carabinieri di, è stato piuttosto facile, visto è di colore arancione, come i capelli del campione altoatesino. I Carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento di un 24enne incensurato, trovando 486 ordigniper un peso complessivo di quasi 50 chili. Il giovane è stato arrestato e ora deve rispondere di detenzione illegale di materiale esplosivo. Ma il caso di Pozzuoli non è isolato. In tutta la provincia, le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per contrastare il traffico di, che spesso vengono conservati in condizioni precarie, aumentando esponenzialmente il rischio di esplosioni accidentali.