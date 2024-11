Pisatoday.it - Peccioli celebra un anno di successi con uno spettacolo di Jonathan Canini

Leggi su Pisatoday.it

Peril 2024 che sta per concludersi è stato unda non dimenticare. Dalla vittoria del Borgo dei Borghi del marzo scorso all'assegnazione del premio Etico Ethical Award del 21 novembre scorso. Una serie di riconoscimenti per il percorso svolto che ora il Sistemavuole.