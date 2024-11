Sport.quotidiano.net - Parma-Atalanta 1-3, tris dei nerazzurri che vale la vetta della classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 23 novembre 2024 - Al Tardini si vedono due partite in una: nella prima l'domina e raccoglie un fatturato anche piuttosto esiguo, con le sole reti di Retegui ed Ederson nel contesto di un primo tempo totalmente dominato. Nella seconda ilsi rifà vivo e dimezza lo svantaggio con Cancellieri prima di incassare il colpo del ko, quello definitivo, a opera di Lookman. Per la banda Gasperini (espulso per proteste da Manganiello) matura un successo pesantissimo che, in attesa delle altre partite, e in particolare del Napoli, significa momentaneo aggancio all'Inter in testa allaa 28 lunghezze, mentre per i ducali, ancora una volta, contro una grande arrivano più rimpianti che punti. Le formazioni ufficiali Pecchia sceglie un 4-2-3-1 aperto da Suzuki, protetto da Coulibaly, Delprato, Balogh eri, a loro volta schermati da Estevez e Sohm: l'unica punta è Bonny, assistito da Man, Cancellieri e Benedyczak.