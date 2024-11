Firenzetoday.it - Parità di genere, in arrivo il dizionario con le parole che spiegano i fenomeni del gender / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayRiconoscere e affrontare i segnali della violenza di. È questo il principale obiettivo dell’evento “Attiviamoci per la!” organizzato da Synergie Italia e SvoltDonna OdV. Incontri e momenti di condivisione in un pomeriggio.