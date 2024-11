Quotidiano.net - Panettone alla farina di grillo (con grilli caramellati): “Così gioco con le ricette della tradizione”

Pinerolo (Torino), 23 novembre 2024 – Il primodi– e con i– è stato inventato dall’Antica pasticceria Castino di Pinerolo (Torino), il Mastrosi chiama Davide Muro, ha 43 anni e ama la sperimentazioni. E ci sarebbero già liste d’attesa in Italia e all’estero, per l’ultima ricettacasa, tutelata come il nome, PanCricrì, per riprendere proprio il verso del. La ricetta ha alle spalle otto mesi di sperimentazione e studio,fine il Mastroha deciso che ladinon doveva superare la percentuale dell’1%, altre soluzioni non lo hanno convinto. Ecco dunque gli ingredienti di PanCricrì: “Undolce, al sapore di albicocche e cioccolato, senza burro, senza lattosio, a base didi, e olio extravergine d’olive; inoltre, il cioccolato ha all’interno dei”.