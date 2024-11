Palermotoday.it - Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Dionisi tra tanti dubbi e l'incognita Brunori

Leggi su Palermotoday.it

“L’allenatore è sempre in discussione, poi è chiaro che vengo giudicato dai risultati ma questa domanda va fatta a chi giudica: non vivo questo pericolo”. Alessio, alla vigilia di, risponde così a chi chiede se si senta o meno in discussione: contro i doriani.