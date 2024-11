Palermotoday.it - Palermo in rosa, marcia contro la violenza sulle donne: le strade chiuse al traffico in centro e i divieti

Leggi su Palermotoday.it

Tre chilometri "a passo libero", tra ledel, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della. E' quanto previsto dalla sesta edizione della "in", la manifestazione ludico-motoria organizzata da Now Team Asd per domenica 24.