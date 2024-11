Ecodibergamo.it - Palazzo Frizzoni, la variazione di bilancio: tra le opere finanziate la vasca di laminazione ad Astino e l’ortomercato

GLI INVESTIMENTI. Via libera della Giunta del Comune di Bergamo alladiche sarà esaminata in Consiglio comunale il 28 novembre. Sono previsti per il 2024 investimenti per oltre 70 milioni di euro.