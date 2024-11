Bergamonews.it - Paladina, assalto alla banca: sfondano la vetrina con un’auto-ariete, poi con l’esplosivo fanno saltare il bancomat

Leggi su Bergamonews.it

. Prima si sono fiondati conrubata contro ladella filiale, poi con l’ausilio di un esplosivo hanno fattolo sportelloin piena regola all’alba di sabato 23 novembrefiliale Bpm di, tra via IV Novembre e la Villa d’Almé-Dalmine.La banda ha agito in fretta, attorno alle 5, senza preoccuparsi troppo del baccano procurato. Dopo aver rubato in zona una Alfa Romeo Giulietta, si sono diretti verso la, lanciandosi a grande velocità in retromarcia contro la vetrata, mandandola in frantumi.Scesi dvettura, i malviventi si sono divisi i compiti: alcuni si sono occupati dello sportello automatico, smontando la tastiera e infilando all’interno delche l’ha completamente sventrato, mentre altri nel contempo si sono intrufolati all’interno della filiale per sottrarre le cassette blindate contenenti il denaro.