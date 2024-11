Lalucedimaria.it - Padre Pio e il mistero delle Anime del Purgatorio: la storia dei soldati defunti

Leggi su Lalucedimaria.it

In molti si chiedono sePio avesse una devozione verso lesante del. Scopriamo che cosa sappiamo in merito, attraverso un inedito racconto. La nostra anima è assai preziosa, molto più di quanto potremmo mai immaginare. Durante il corso della nostra vita terrena, a sostenerci, in tutte le difficoltà, se si è . L'articoloPio e ildel: ladeiproviene da La Luce di Maria.