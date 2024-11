Padovaoggi.it - Padova, a Lecco per allontanarsi dal Vicenza! Torna Spagnoli tra i convocati, le ultime di formazione delle due squadre

Leggi su Padovaoggi.it

Finalmente in campo. Con il fiato sul collo del, da -7 a -1 in un battibaleno e con tanti ringraziamenti a chi ha permesso - entro i termini di regolamento, sia chiaro - questa sosta forzata. Resta primo posto in classifica e non è poco. Il proprio destino continua a restare nelle mani.