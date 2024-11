Ilgiorno.it - Ospitaletto, scontro sulla A4: morto camionista di 62 anni

Brescia, 23 novembre 2024 – Tragedia nella notte lungo l’autostrada A4, nel territorio comunale di, in direzione Milano. Era passata da poco la mezzanotte quando si è verificato lotra un mezzo pesante e una vettura. Ad avere la peggio è stato l’autista del camion: un 62enne. Nello schianto il mezzo pesante si è ribaltato e per il conducente non c’è stato nulla da fare. Meno gravi le conseguenze per l’uomo che si trovava alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente: è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. L’autostrada è rimasta chiusa fino alle otto di stamattina per consentire la rimozione dei mezzi. Il traffico è stato dirottatoBrebemi eviabilità ordinaria. Non si sono verificati particolari disagi. I rilievi sono affidati alla polizia stradale.