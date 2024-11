Firenzetoday.it - Nuovo sciopero dei treni, previsti grossi disagi: gli orari e treni garantiti

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNuova giornata di mobilitazione per i lavoratori del trasporto ferroviario epossibile weekend di passione per i pendolari. Loche inizierà dalle 21 di sabato 23 e terminerà alle 21 di domenica 24 'promette' una adesione.