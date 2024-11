Firenzetoday.it - Nuovo autovelox sulla FiPiLi, Azione Ncc: “Non serve a risolvere il problema sicurezza”

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPer laè appena arrivato untra le uscite di Montelupo ed Empoli Est in direzione mare. Un, ipertecnologico come aveva sottolineato sulle sue pagine il quotidiano Il Tirreno, e che manderà di fatto in.