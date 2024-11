Novara-Talmassons oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la nona giornata di andata diA1di. Le zanzare di Lorenzo Bernardi tornano sul campo di casa per riscattarsi dopo la pesante sconfitta rimediata a Busto Arsizio e rimanere così incollate al podio virtuale della classifica. Dall’altra parte della rete c’è una formazione, quella di coach Leonardo Barbieri, molto affamata di punti per guadagnare posizioni e lasciare l’ultimo posto della classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 23 novembre al Pala Igor Gorgonzola di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Igor Gorgonzolae CdaFvg della massimadel campionato italiano.