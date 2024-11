Avellinotoday.it - Notte di terrore a Solofra: esplode una bomba carta davanti a un centro scommesse

Leggi su Avellinotoday.it

Questa, intorno all'1:15, un’esplosione ha squarciato il silenzio di. Una, collocataall'ingresso di unin via Principe Amedeo, ha causato danni e grande apprensione tra i residenti.L’episodio si è verificato in una strada vicina a via Starza.