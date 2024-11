Lidentita.it - Non Una di Meno, corteo a Roma: “In piazza perché il patriarcato esiste e continua ad ucciderci”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – “Siamo incon lo slogan disarmiamo 'il' propriola violenza sulle donne non è un'emergenza, se non nella sua drammaticità, ma è una dimensione strutturale che ogni anno ripete gli stessi numeri e le stesse modalità a fronte di una carenza di fondi per i centri antiviolenza e per le . Non Una di: “Inilad” L'Identità.