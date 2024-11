Fanpage.it - “Non mi hai comprato quelle scarpe”, massacra di botte la moglie, poi picchia i carabinieri a Parma

Violenta lite famigliare a: un 26enne tunisino hala, facendola finire al Pronto Soccorso. Poi dopo averla vista salire in ambulanza e dopo l'intervento dei militari del'Arma, è andato in escandescenze e li ha aggrediti. Per bloccarlo è stato necessario usare lo spray al peperoncino.