Niente Verona-Inter per Lautaro | l’argentino è già rientrato a Milano

Leggi su Ilnerazzurro.it

Martinez non sarà presente nella sfida dell’contro il, in programma sabato alle ore 15 al Bentegodi.Come riportato da FC1908.it, l’attaccante argentino èa causa di un attacco febbrile che lo esclude dalla partita contro la squadra di Zanetti. Stando alle anticipazioni della vigilia,non era previsto tra i titolari (favoriti Correa e Thuram in attacco), ma avrebbe potuto essere un’opzione preziosa a gara in corso.