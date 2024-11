Calcionews24.com - Nicola: «Scontro importante per la salvezza. Sul cambio da Vieira a Gilardino penso che…»

Leggi su Calcionews24.com

Davide, allenatore del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della garacontro il Genoa In conferenza stampa, l’allenatore del Cagliari Davide, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Genoa. INFORTUNATI, NAZIONALI E GENOA – «Chi è rimasto ha lavorato bene, chi è tornato è molto motivato dalla .