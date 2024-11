Rompipallone.it - News Inter, doccia gelata per Inzaghi: febbre per il titolarissimo, torna a Milano

Ultimo aggiornamento 23 Novembre 2024 11:54 di redazioneUn super big sarà fuori percostretto a ridisegnare per l’ennesima volta la formazione per la trasferta di Verona.Non arrivano buone notizie per Simonein vista della trasferta di Verona. Dopo l’assenza già annunciata di Hakan Calhanoglu, fermo ai box per un problema muscolare, l’deve rinunciare anche ad un altro. colpito daalta e uno stato influenzale, che è stato costretto a fare ritorno a, come riportato da Sky Sport.Un colpo inaspettato per, che perde il suo attaccante più prolifico e leader tecnico, proprio a poche ore da una sfida importante: Lautaro Martinez.L’assenza del cuore pulsante dell’attacco nerazzurro, sia per i gol sia per la capacità di trascinare la squadra nei momenti cruciali, costringerà il tecnico a ridisegnare il reparto avanzato, affidandosi probabilmente alla coppia composta da Joaquín Correa e Marcus Thuram, con Mehdi Taremi e Marko Arnautovic pronti a subentrare dalla panchina.