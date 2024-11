Torinotoday.it - Natale al Cioccolato: a None una nuova edizione, più dolce che mai

Leggi su Torinotoday.it

, una delle “patrie” torinesi del, torna con unaformula una manifestazione che per i golosi del “Cibo degli Dei” è stata negli ultimi 25 anni un appuntamento da non mancare. In collaborazione con la Pro Loco, con Puro Stile Italiano e con le associazioni locali.