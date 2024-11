Teleclubitalia.it - Napoli, sale per sbaglio su un’auto credendolo il taxi: molestata e rapinata

Leggi su Teleclubitalia.it

sumobile pensando ilche stava aspettando per tornare a casa, ma una volta a bordo il conducente ha iniziato a molestarla. Per salvarsi si è lanciata dalla macchina in corsa. È la drammatica vicenda capitata a una ragazza su cui sta indagando la Polizia di Stato.persu.L'articolopersuilTeleclubitalia.