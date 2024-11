Imolaoggi.it - Napoli, aggredita e derubata si lancia da auto in corsa

Leggi su Imolaoggi.it

Una ragazza, credendo di salire sul taxi che aveva chiamato, si è ritrovata vittima di un’aggressione. L’episodio è avvenuto nella notte in via Fratelli Grimm, nel quartiere Ponticelli di. Appena salita sull’, il conducente ha iniziato a molestarla. Alla sua reazione, l’uomo l’ha schiaffeggiata e le ha sottratto il cellulare. In preda al panico,.