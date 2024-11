Quotidiano.net - Moody’s, crescita dell’Italia moderata: sotto l’1% nel 2024. L’agenzia: nessuna azione

New York, 22 novembre- Moody's prevede che ladell'Italia "restil'1% quest'anno" in seguito alla "debole domanda interna e delle esportazioni" dovuta alla decelerdella Germania. Lo afferma l'agenzia di rating annunciando il completamente della revisione del rating dell'Italia che, precisa, "non è un'sul rating e non è un'indic" sulle future decisioni sul rating. L'Italia ha al momento un rating Baa3 con outlook stabile. Tuttavia, i risultati ottenuti dall'Italia nell'attudel Pnrr sono "contrastanti": "l'Italia è stato il primo paese dell'Ue a chiedere le ultime tranche di finaziamento e prevediamo che la settima tranche sarà richiesta entro la fine del. Tuttavia la spesa di queste risorse è stata inferiore al previsto e la spesa totale dei fondi disponibili entro la fine del 2026 sarà impegnativa", afferma Moody's.