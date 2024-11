Vanityfair.it - Molly, il caffè delle donne: le storie delle cooperative femminili nate grazie al microcredito

Leggi su Vanityfair.it

No alla deforestazione, condizione eque per chi lavora e progressiva riduzione dei prodotti chimici in agricoltura. Così a Trieste si investe nelleal femminile nei paesi in via di sviluppo