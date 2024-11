Oasport.it - Mikaela Shiffrin davanti a metà gara nello slalom di Gurgl, Lara Colturi esplode, azzurre in ripresa

Leggi su Oasport.it

Clima invernale, sole splendente e temperatura a -16° per la prima manche dellofemminile di, località austriaca dove di neve ne è caduta tanta. Il copione, per il momento, non è mutato rispetto a Levi: aè in testa la solita, che insegue la vittoria n.99 della carriera in Coppa del Mondo. C’è però una novità: la concorrenza si è avvicinata sensibilmente, a tal punto che il successo dell’americana non va dato per scontato.La 29enne, che ha usufruito del sempre favorevole pettorale n.1, ha preceduto di appena 13 centesimi la rediviva svizzera Wendy Holdener. Su una pista decisamente ripida e con una neve aggressiva, l’elvetica è stata la migliore in assoluto sul muro, pagando dazio nei confronti della statunitense nel piano conclusivo. Ad ogni modo, si profila un duello inatteso in vista della seconda frazione.