Movieplayer.it - Marvel: il set LEGO del Guanto dell'Infinito di Iron Man è in sconto su Amazon per il Black Friday

Leggi su Movieplayer.it

Se fan, vi segnaliamo che il setdeldiMan è in offerta super il. Il setdeldiMan è in offerta su, per il2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 62,99€, con unodel 10% sul prezzo più basso recente indicato (69,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodottopassando dal box qui sotto, o . Il setin questione è venduto e spedito da. IldiMan in versione: un'icona immortale IldiManinneggia a uno dei momenti più epici del cine-comic contemporaneo. Realizzato .