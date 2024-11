Ilrestodelcarlino.it - Marcia della pace oggi a Bologna: in mille in corteo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 novembre 2024 - Oltrepersone partecipano, a, alla, partita da piazza Verdi, in zona universitaria. In testa alla manifestazione, lo striscione arcobaleno "Cammina per la". Inci sono anche il segretario generaleCgil, Maurizio Landini, e il sindaco di, Matteo Lepore, che chiuderanno l'iniziativa intervenendo in piazza Nettuno. Notizia in aggiornamento