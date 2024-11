Liberoquotidiano.it - Manovra, Manageritalia: "Puniti e ignorati il 15% dei contribuenti"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Individuare un nuovo equilibrio tributario e di welfare che non penalizzi il ceto medio fatto di manager, dirigenti e tutti quei lavoratori che superando i 35 mila euro di reddito (sono solo il 15% di tutti iitaliani) e si fanno carico del 63% di tutte le imposte; disegnare azioni che valorizzino il ruolo dei dirigenti come agenti di cambiamento e innovazione capaci di favorire la crescita economica e lo sviluppo d'impresa e identifichino il futuro della managerialità del Paese. Sono stati questi alcuni dei temi discussi nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi dagli oltre 200 manager delegati intervenuti da tutta Italia a Milano, negli spazi dell'Hotel Enterprise in Corso Sempione per la 104°Assemblea Nazionale di. “La Legge di Bilancio ha tacitato i mercati ma fa poco per l'Italia produttiva.