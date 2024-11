Foggiatoday.it - Manfredonia non dimentica Giusy Potenza e la madre Grazia, vittime della stessa violenza

Leggi su Foggiatoday.it

In occasioneGiornata internazionale per l’eliminazionesulle donne, l’Amministrazione comunale di, su iniziativa e richiesta del Movimento “Donna, vita e Libertà” posizionerà una targa commemorativa in memoria di, barbaramente uccisa a soli 15 anni.