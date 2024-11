Sbircialanotizia.it - Mandato d’arresto Netayahu, opposizioni all’attacco: “Governo in confusione”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Pd: "Inaccettabile in fase così delicata" e da Avs in arrivo mozione che impegna l'esecutivo al rispetto del diritto internazionale Ilin ordine sparso, ministri che si smentiscono l'un l'altro. E lepronte a soffiare sulle divisioni dell'esecutivo sulla richiesta didi arresto della Corte penale internazionale per Benjamin Netanyahu. Da Pd, .