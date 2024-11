Fanpage.it - Manchester City distrutto 4-0 dal Tottenham, Guardiola umiliato dai tifosi: “Esonerato domani mattina”

Leggi su Fanpage.it

Per la prima volta nella sua carriera da allenatore, Pepha perso cinque partite di fila: ilè stato fatto a pezzi in casa dal, il Liverpool si allontana in classifica. Idegli Spurs hannocon un coro beffardo: "Sarai esoneratomattina".