Quicomo.it - Lutto nel mondo del giornalismo comasco: è morto Guido Capizzi

Leggi su Quicomo.it

Como saluta, figura emblematica dele della sinistra locale. Scomparso nei giorni scorsi,lascia un vuoto profondo in quanti lo conoscevano per il suo impegno professionale e culturale.Lavoro e passioneè stato per molti anni un pilastro della.