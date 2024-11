Lumezzane-Feralpisalò oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi su Sportface.it

Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la sedicesima giornata del girone A di/2025. I Leoni del Garda sono in uno straordinario periodo di forma, che gli ha permesso di risalire la classifica fino al terzo posto attuale, alle spalle delle due corazzate Padova e Vicenza. Non sarà facile però sul campo dei bresciani, distanti solo tre punti.RISULTATI E CLASSIFICA: come vedere il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 23 novembre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.