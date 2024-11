Ilgiorno.it - "Luce sul precariato e basta tagli"

"Solo settimana scorsa sono arrivati i dirigenti scolastici e le operazioni di reclutamento non si sono ancora concluse". Così la Flc Cgil ieri ha indetto un’assemblea-presidio ai piedi dell’Ufficio scolastico regionale. In mattinata una delegazione è stata ricevuta dai dirigenti dell’Usr. "Abbiamo chiesto di essere messi a conoscenza dello stato reale die immissioni in ruolo in regione e che vengano condivise le politiche relative a organico e dimensionamento scolastico – spiega il segretario generale della Flc Lombardia, Massimiliano De Conca –. Abbiamo inoltre chiesto chiarezza sulle dinamiche di reclutamento che, ad oggi, potrebbero intaccare la partita del diritto allo studio". Un documento formale – con le richieste avanzate – verrà sottoposto all’attenzione della direttrice dell’Usr, Luciana Volta, lunedì.