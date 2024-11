Udinetoday.it - Lotta alla violenza sulle donne, "la Regione ha quadruplicato i fondi"

Leggi su Udinetoday.it

"Relativamente al tema dellaoccorre agire in modo capillare e sinergico. Lanon intende abbassare la guardia ed è in prima linea nel promuovere progetti di prevenzione e di rete, da realizzarsi in collaborazione con il terzo settore, gli enti locali e i centri.