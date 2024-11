Panorama.it - Lollobrigida: "In Europa tutti sanno che senza l'Italia non si va da nessuna parte"

Una discussione sul turismo, l'agricoltura, l'energia: vere e proprie sfide per il nostro Paese. È stato questo il centro del dibattito di oggi a Matera tra il direttore di Panorama, Maurizio Belpietro e il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francescoin occasione del primo appuntamento con il nuovo format "Panorama on the Road" che ha scelto come prima tappa proprio il capoluogo lucano."Vorrei iniziare proprio dagli agricoltori e della sfida contro l'accordo del Mercosur". Così introduce la discussione il direttore di Panorama, "l'argomento è potrebbe penalizzarci con importazioni che ci danneggerebbero. A che punto siamo su questo argomento?" "L'export per l'è uno strumento fondamentale" ha commentatosottolineando come il governo oggi sia "per un mercato libero, aperto, ma anche regolato e che mette in condizionegli imprenditori di avere pari opportunità ma anche regole che valgono per".