LIVE – Sinner-De Minaur 2-0 semifinale Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Ile latestuale di-De, secondo singolare di Italia-Australia nelladellasul cemento indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna). L’eroe azzurro del quarto di finale contro l’Argentina torna in campo per fronteggiare il solidissimo giocatore aussie, numero nove del ranking mondiale. Sarà l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, però, nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due tennisti, infatti, si tratta del nono scontro diretto della carriera, conche guida il bilancio addirittura per 8-0. Durante questa stagione hanno incrociato le racchette sia nella finale di Rotterdam sia la scorsa settimana nella fase a gironi delle ATP Finals di Torino e, in entrambi i casi, è stato il campione altoatesino a portare a casa la contesa in due parziali.