Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: le azzurre si scuotono! Decima Della Mea, novità Collomb. Alle 13.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAPRIMA12.00: Per il momento è tutto, appuntamento13.30 per ladellodi. A più tardi e buona giornata!11.58: prova incoraggiante delledopo le delusioni di Levi. BeneMea, anche lei reduce da problemi fisici,dopo la prima, ottima Giorgia, qualificata con il n.64 alla terza gara in carriera in Coppa del Mondo. Avanzano anche Peterlini e Sola (anche quest’ultima alla prima qualificazione).11.57: Shiffrin è sempre prima ma ha trovato, o meglio ritrovato, un osso duro che si chiama Wendy Holdener che già allagara dopo il rientro ha piazzato unada favola ed è in corsa per la vittoria. Tante le atlete che possono giocarsela, compresa Lara Colturi che è quarta in piena lotta per il podio.