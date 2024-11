Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: i pettorali di partenza. Prima manche alle 10.30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIDELLOBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellospeciale di(Austria), valevole per la Coppa del Mondodi sci-25. La Coppa del Mondo di sci-2025 si prepara per il suo terzo weekend di gare. Dopo l’esordio di Soelden e lodi Levi, il Circo Bianco si sposta sulle nevi austriache diper il secondo appuntamento tra i pali stretti della stagione.La grande favorita per la prova sulla pista denominata Kirchenkar sarà, ovviamente, “Sua maestà” Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, a Levi ha subito fatto vedere di essere dominante tra i rapid gates ed è prontissima a centrare il successo numero 99 della sua clamorosa carriera.